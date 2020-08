Spallanzani, al via la sperimentazione del vaccino italiano: come funziona (Di lunedì 24 agosto 2020) Al via all’istituto Spallanzani di Roma la sperimentazione del vaccino italiano contro il Coronavirus. Il programma coinvolgerà 90 volontari selezionati dai ricercatori. “Sarà un vaccino pubblico e, a conclusione della fase di sperimentazione, sarà a disposizione di tutti quelli che ne avranno necessità”, ha assicurato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La prima fase della sperimentazione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

