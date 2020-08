Spagna, turisti italiani prima drogano e poi stuprano due ragazze (Di lunedì 24 agosto 2020) L’episodio si sarebbe verificato lo scorso 16 agosto a Barcellona in Spagna. Ad avvertire le forze dell’ordine sono state le stesse ragazze dopo aver svolto gli esami in ospedale Fonte PixabayUna grave notizia riguardante dei nostri connazionali ci arriva dalla Spagna, per l’esattezza da Barcellona, in Catalogna. Due 23enni sono stati accusati di violenza sessuale. L’increscioso episodio si sarebbe verificato lo scorso 16 agosto e le vittime sarebbero due ragazze di cui però non è nota la nazionalità. A lasciar ancor più perplessi è lo svolgimento dei fatti. Andiamo a scoprirlo analizzando ogni singolo passaggio della vicenda. Spagna, dinamica dei fatti e arresto degli aggressori Fonte PixabayIl tutto è iniziato in un ... Leggi su chenews

Avrebbero approfittato di due ragazze dopo aver somministrato loro dei farmaci ansiolitici. Per questa ragione la polizia catalana ha arrestato due 23enni italiani accusati di abusi sessuali. I fatti ...

