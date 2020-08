Spagna, 20mila contagi in quattro giorni. Il Centro sanitario: “Servono misure drastiche” (Di lunedì 24 agosto 2020) Quasi ventimila casi in più da venerdì scorso: in Spagna i contagi da coronavirus continuano a salire a ritmi vertiginosi. 19.382 in pochi giorni, 2.060 solo nelle ultime 24 ore. Lo comunica il Centro per il coordinamento sanitario spagnolo, citato dal quotidiano El Pais: il direttore, Fernando Simon, ha fatto appello al governo di Madrid chiedendo di adottare misure “drastiche” per contenere la pandemia. Le nuove vittime sono invece 34, portando il totale a 28.872 morti. Dall’inizio della pandemia, complessivamente, 405.437 persone hanno contratto il Covid. Varie regioni spagnole hanno imposto nuove limitazioni, in particolare alla vita sociale. “Il ritorno a scuola è un’opportunità per una più facile trasmissione del ... Leggi su ilfattoquotidiano

