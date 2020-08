Sos partita Iva: “Il governo sta sbagliando strada. Si rischia il colpo di grazia” (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA – “Il governo ora vuole il pagamento delle tasse mese per mese, o al limite ogni trimestre. Non è una semplificazione, ma un ulteriore attacco alle partite Iva già stremate e un enorme complicazione contabile”. E’ la posizione espressa sulla fanpage di Sos partita Iva, associazione che da molti anni porta avanti proposte e studi sul comparto partite Iva e imprese. Leggi su dire

Agenzia_Dire : .@SOSpartitaIVA: “Il governo ora vuole il pagamento delle tasse mese per mese, o al limite ogni trimestre. Non è un… - LelaDipi : Non ricordo quando è stata l'ultima volta che ho corso un'ora. Sessanta minuti. Però l'ho fatto oggi. ?? Ad una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sos partita Inps, Sos Partita Iva: "Parlamentari alla gogna, ma l'errore è del governo" Dire Velocità Iliad e ho. Mobile: l’operatore più veloce di agosto

Velocità Iliad e ho. Mobile: chi vince la sfida tra i due operatori? Abbiamo messo a confronto fra loro la copertura della rete e le offerte disponibili nel mese di agosto 2020 da parte dei due operat ...

Sos custodi: "Il Ministero sbaglia i criteri"

"Sono stati usati dati non oggettivi". Solo il 50 per cento delle risorse assegnato sul numero degli studenti.

Velocità Iliad e ho. Mobile: chi vince la sfida tra i due operatori? Abbiamo messo a confronto fra loro la copertura della rete e le offerte disponibili nel mese di agosto 2020 da parte dei due operat ..."Sono stati usati dati non oggettivi". Solo il 50 per cento delle risorse assegnato sul numero degli studenti.