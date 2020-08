SOS immigrazione. L’Italia “come un campo profughi” e l’Europa se ne lava le mani (Di lunedì 24 agosto 2020) C’è chi, come sempre, se ne lava le mani. “L’Italia è ridotta a campo profughi”, ogni giorno le notizie di cronaca ci raccontano di fatti drammatici, eppure dall’Unione europea il silenzio è tombale, nemmeno una parola al riguardo. Nell’hotspot di Lampedusa -riprendiamo la notizia da La Verità- l’immagine che si presenta è quasi infernale: 1.500 immigrati, ammassati in una struttura concepita per contenerne 192, il caldo rovente, la tensione tra etnie e gruppi nazionali che scoppia con uno scontro a lanci di pietre tra libici e somali. Perfino la ministra degli interni Luciana Lamorgese si è resa conto della clamorosa fregatura che l’Italia ha preso dall’Europa con l’accordo di Malta, attraverso il quale era prevista ... Leggi su ilparagone

«Dall'analisi che abbiamo fatto confrontando i dati dell'Italia con quelli di altri Paesi, quali Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d'America, è emerso ...

«Dall'analisi che abbiamo fatto confrontando i dati dell'Italia con quelli di altri Paesi, quali Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d'America, è emerso ...