“Sono bloccati lassù”. Paura sulle montagne russe: un ingranaggio si blocca e alcuni ragazzi restano a mezz’aria. LE FOTO (Di lunedì 24 agosto 2020) Minuti di terrore per alcuni visitatori di un parco divertimenti che, mentre si trovavano sulle montagne russe, sono rimaste intrappolati, sospesi in aria. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso a dieci persone di essere liberate. È accaduto ieri pomeriggio a Madrid, nel più grande e più antico parco divertimenti della capitale spagnola. Le montagne russe conosciute come ‘La Tarantola’ si erano improvvisamente fermate, con il meccanismo di sicurezza che ha interrotto il movimento e lasciato i visitatori intrappolati. Per liberarli sono intervenute quattro diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato due autoscala articolate ed una scala. Sul posto è giunta anche un’ambulanza, ma le autorità sanitarie hanno ... Leggi su caffeinamagazine

