Sondaggi elettorali Fabbrica Politica: Venezia, Brugnaro verso la riconferma

Venezia è una delle città capoluogo che andrà al voto a fine settembre per eleggere il nuovo consiglio comunale. Come per le Regionali in Veneto che danno per certa la riconferma di Luca Zaia, anche nella Serenissima il risultato appare scontato. Il sindaco uscente Luigi Brugnaro, candidato indipendente del centrodestra, ha infatti un cospicuo vantaggio sugli avversari. I Sondaggi elettorali di Fabbrica Politica per Venezia Today vedono il primo cittadino già eletto al primo turno con il 55% dei voti. Un dato quasi uguale a quello registrato da Quorum in un'analoga indagine. Staccatissimo al 24,3% Pier Paolo Baretta, sottosegretario del MEF sostenuto dal Partito Democratico. Giovanni Andrea Martini, presidente ...

Nella convention del Partito Democratico statunitense che si è appena conclusa, in cui Joe Biden è stato ufficialmente scelto per rappresentare il partito alle elezioni presidenziali di novembre, fra ...

Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si terranno le elezioni regionali in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, dopo lo slittamento a causa del coronavirus. L ...

