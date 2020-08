Soccorso alpino al lavoro, mette in salvo due infortunati (Di lunedì 24 agosto 2020) L'Aquila - Ha avuto un malore mentre era nella sua casa di Cesacastina (Te), una donna di 70 anni, per cui è intervenuto il Soccorso alpino e Speleologico d’Abruzzo e l’elicottero del 118. Cesacastina, il paese di terra, acqua e legno, si trova infatti a 1.150 metri di quota, adagiata alle pendici del Monte Gorzano. Dopo aver trasportato la donna all’ospedale di Teramo, il Soccorso alpino e Speleologico d’Abruzzo è intervenuto per soccorrere un uomo caduto da cavallo durante un’escursione nel bosco di Monte di Mezzo, a quota 1.800 metri, nel Comprensorio dei Monti della Laga, vicino Campotosto (Aq). L’uomo, che ha riportato la frattura della caviglia, è stato stabilizzato dal medico a bordo dell’elicottero del 118, è stato imbarellato e tirato con il ... Leggi su abruzzo24ore.tv

