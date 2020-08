Sisma Amatrice, denuncia del vescovo: “Ha smosso più il ponte di Genova” (Di lunedì 24 agosto 2020) Sisma Amatrice, oggi quattro anni dal triste evento. Il vescovo di Rieti Pompili denuncia . “Ha smosso di più il ponte di Genova” Sisma Amatrice, oggi quattro anni da terremoto che colpì il centro Italia portando via la vita a duecentonovantanove persone e cambiandola per sempre ad altre migliaia, si ricorda quel triste evento e non mancano le polemiche. “Tutto l’Appennino non ha “smosso” quanto da solo ha mobilitato il ponte di Genova”, ha detto il vescovo di Rieti Domenico Pompili durante l’omelia per la messa in commemorazione delle vittime. Durante la celebrazione l’alto prelato è stato interrotto dagli ... Leggi su bloglive

