Sinisa Mihajlovic positivo al Covid, ho incontrato anche Bonolis-VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic, positivo al Covid, ho incontrato Paolo Bonolis con il figlio Davide durante la vacanza in Sardegna, durante una partita di calcetto. Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna, è risultato positivo al Coronavirus, dopo aver effettuato il tampone. E’ asintomatico, per ora è in isolamento. Resterà in quarantena per le prossime due settimane, come prevede il protocollo. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

