Sindaco di Castel di Sangro: «Osservanza della regole straordinaria per il primo giorno di ritiro» (Di lunedì 24 agosto 2020) Destava sicuramente un po’ di apprensione la partenza del ritiro del Napoli a Catsel di Sangro con la situazione di emergenza imposta dal coronavirus, ma, come ha sottolineato anche il Sindaco Caruso a radio Kiss Kiss, tutto è andato bene Proprio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis gli aveva chiesto in diretta se quello azzurro fosse stato un arrivo rumoroso «Assolutamente corretto, si è svolto in maniera diligente, Osservanza di regole straordinaria, quasi inaspettata. La stampa non è stata da meno, vanno fatti i complimenti» L'articolo Sindaco di Castel di Sangro: «Osservanza della regole straordinaria per il ... Leggi su ilnapolista

