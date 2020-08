Simona Ventura, dedica d’amore ai figli: la foto (Di lunedì 24 agosto 2020) Le vacanze sono un momento per stare in famiglia e divertirsi tutti insieme. Simona Ventura si sta divertendo e si sta godendo in questi giorni il mare insieme ai tre figli. La dedica ai figli Sono Niccolò Bettarini, il figlio più famoso della coppia vip Simona Ventura e Stefano Bettarini, poi Giacomo e poi Caterina, appena 14 anni. Mamma Simona Ventura li riunisce tutti e tre, sorridenti e felici, per una foto di famiglia, tutti e tre i suoi figli insieme. “Mettersi in posa e poi… la risata che arriva spontanea e se possibile, la mamma vi ama ancora di più. Siete sempre stati l’essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo ... Leggi su thesocialpost

lamescolanza : Simona Ventura, struggente dedica ai figli: 'Siete sempre stati l'essenza della mia vita' - Il Decoder - jadexhazza : @Simo_Ventura ciao simona quando inizia the voice? - LadyNews_ : #SimonaVentura riserva una dedica speciale ai suoi figli su Instagram - Notiziedi_it : Simona Ventura, i figli insieme in foto: che bel trio - zazoomblog : Simona Ventura mamma in love: dedica speciale ai figli - #Simona #Ventura #mamma #love: #dedica -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura: la dedica della mamma ai figli SoloDonna Simona Ventura e la tenera dedica ai figli: "Siete sempre stati l'essenza della mia vita"

Simona Ventura sta passando l'estate in famiglia e via social condivide con i follower gli scatti dei suoi tre "gioielli". I figli Giacomo, Niccolò e Caterina si mettono in posa vicini per una foto ri ...

Gigi D'Alessio: età altezza e figli, Anna Tatangelo, Battiti Live

Gigi D'Alessio età 53 anni, è un famoso cantautore e produttore italiano napoletano, è stato anche giudice vicitore di The Voice of Italy, il talent show canoro di Rai 2 condotto da Simona Ventura. At ...

Simona Ventura sta passando l'estate in famiglia e via social condivide con i follower gli scatti dei suoi tre "gioielli". I figli Giacomo, Niccolò e Caterina si mettono in posa vicini per una foto ri ...Gigi D'Alessio età 53 anni, è un famoso cantautore e produttore italiano napoletano, è stato anche giudice vicitore di The Voice of Italy, il talent show canoro di Rai 2 condotto da Simona Ventura. At ...