Sicilia, Musumeci non molla: “Il governo vuole un campo di concentramento per migranti, vado dalla magistratura” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è tornato sulla sua ordinanza che prevede dalla mezzanotte la chiusura degli hotspot Siciliani che ospitano i migranti, dopo la polemica di ieri col Viminale. “Cosa faremo alla mezzanotte, se i soggetti che sono chiamati a dare attuazione alla legittima ordinanza del presidente della Regione, non lo faranno?”, si è chiesto il governatore. “A noi rimarrebbe solo una strada, quella di rivolgerci alla magistratura poiché ci troveremmo di fronte a una palese omissione, con tutto quello che può determinare in un contesto di epidemia. Se il governo dovesse impugnare la nostra ordinanza, faremo valere le nostre ragioni nelle sedi opportune”. “Se il governo, invece, ci ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arriv… - matteosalvinimi : ?????? ESEMPLARE! Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci che ora chiede il trasferimento degli immigrat… - PaolaTavernaM5S : Qualcuno dica a #Musumeci che la gestione dell'immigrazione compete allo Stato non a lui. Piuttosto pensasse a far… - b_elide : RT @fenice_risorta: La mette in #caciara x coprire la sua #incapacita ?????? - Th3_Smoking_Man : @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff @ruggerorazza Presidente, la #Sicilia che non ha perso il lume della ragione è con Lei. #MusumeciNonMollare -