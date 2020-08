Sicilia, l'ordinanza di Musumeci per lo sgombero dei centri di accoglienza. 104 migranti salvati dalla Sea-Watch4 (Di lunedì 24 agosto 2020) Indignata protesta di Mediterranea Saving Humans per la “delirante ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, ovviamente ritenuta senza valore dal Viminale. E' solo una delle tante reazioni degli amministratori locali che fanno a gara a chi è più efficiente nel chiudere confini, rifiutare accoglienza, erigere muri per difendersi da donne, uomini e bambini colpevoli di essere scappati dall'inferno e sopravvissuti alla traversata in mare La propaganda populista soffia sul fuoco di una (...) - Attualità / Immigrazione, Sicilia, migranti, , Musumeci Carmelo, hotspot Leggi su feedproxy.google

