"Siamo positive al Covid". Le tentatrici si fanno avanti - (Di lunedì 24 agosto 2020) Novella Toloni Boom di contagi tra gli ex volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island. Erano tutti stati in vacanza in Sardegna nell'ultima settimana Da Andrea Melchiorre a Vittoria Deganella, da Giulia Latini a Nilufar Addati. Si allunga ora dopo ora la lunga lista degli ex volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island contagiati dal coronavirus, tutti di rientro dalle vacanze in Sardegna. Ma mentre loro stanno svolgendo la quarantena con lievi sintomi, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi - due ex tentatrici di Temptation Island - stanno combattendo la loro battaglia contro il Covid-19 in ospedale. La prima a far sapere della sua positività è stata Giulia Latini. L'ex corteggiatrice di Luca Onestini due giorni fa è apparsa sui social per annunciare di aver contratto il coronavirus proprio mentre stava rientrando ... Leggi su ilgiornale

