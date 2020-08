Si chiude dentro la sua discoteca per protesta contro la chiusura: “qualcuno ci salvi, ho rispettato tutti i protocolli” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Mi chiuderò dentro e starò in diretta Facebook 24 ore su 24 fino a quando qualcuno di coloro che possono prendere le decisioni non mi ascolterà“. E’ la protesta che Tiziano Tanzarella, titolare della più grande discoteca di Domodossola (Vco), il ‘Trocadero‘, ha annunciato “a partire da domattina” per attirare l’attenzione sul caso delle sale da ballo. “‘Non entro nel merito – dice – se sia giusto o no chiudere di nuovo le discoteche, visto che il mio mestiere e’ fare divertire la gente insieme ai miei collaboratori e non fare il virologo o il politico. Ma se per salvare il mondo bisogna chiudere le discoteche, qualcuno deve salvarle”. “Ho accettato i protocolli ... Leggi su meteoweb.eu

Ansa_Piemonte : Coronavirus: si chiude dentro la sua discoteca, 'salvateci'. In diretta Facebook 24 h dal 'Trocadero' di Domodossol… - Ettore_Ribaudo : @gadlernertweet I #fascisti sei tu e persone come te che hanno la melma dentro testa non capendo che se il #Governo… - ChristianBisti : @assurdistan La risposta dovrebbe essere 'bene, si accomodi in quella stanza' dopodiché li si chiude dentro e si butta la chiave - Rosapeli1 : RT @thatgiga: Il governo chiude le #discoteche. Con la gente dentro, spero. - Danilo_Rossetto : RT @Euclide73: Il passato è sempre dentro stanze la cui porta è eternamente aperta e non riesci mai a chiuderla. All'improvviso, nella vita… -

Ultime Notizie dalla rete : chiude dentro Coronavirus: si chiude dentro la sua discoteca, 'salvateci' - Piemonte Agenzia ANSA Festival hard nel club chiuso. A Bergamo esplode il caso

Audaci, arditi, ardenti preparate armi e bagagli, si parte. C’è già chi vuol perdersi nel parco giochi hard. Chi aspetta irrequieto le trasgressioni no limits con lucchetti, corde e chissà cos’altro d ...

Coronavirus: si chiude dentro la sua discoteca, 'salvateci'

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 24 AGO - "Mi chiuderò dentro e starò in diretta Facebook 24 ore su 24 fino a quando qualcuno di coloro che possono prendere le decisioni non mi ascolterà". E' la protesta che Tiz ...

Audaci, arditi, ardenti preparate armi e bagagli, si parte. C’è già chi vuol perdersi nel parco giochi hard. Chi aspetta irrequieto le trasgressioni no limits con lucchetti, corde e chissà cos’altro d ...(ANSA) - DOMODOSSOLA, 24 AGO - "Mi chiuderò dentro e starò in diretta Facebook 24 ore su 24 fino a quando qualcuno di coloro che possono prendere le decisioni non mi ascolterà". E' la protesta che Tiz ...