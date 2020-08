Serie B, Monza scatenato sul mercato: i brianzoli chiudono per Barillà, il centrocampista non convocato dal Parma (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Monza continua la sua campagna acquisti importante in vista della prossima stagione di Serie B.Palermo, l’ex Bellusci indica la strada: “C’è solo un modo per vincere la C. Marconi e Palazzi? Ho la mia idea”Il club brianzolo ha in mente di creare una squadra che possa competere per la promozione in Serie A, un progetto che Berlusconi e Galliani vogliono completare in breve tempo. I biancorossi si stanno muovendo sul mercato per portare alla corte di Christian Brocchi elementi di valore che potranno fare la differenza in cadetteria. Uno dei nomi nuovi è quello di Antonino Barillà che non è stato convocato dal Parma in vista del ritiro e di conseguenza è ormai a un paso dai lombardi. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da ... Leggi su mediagol

