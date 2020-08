Sean Connery, 90 anni da sex symbol (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - Mai titolo fu più azzeccato: "Highlander" non è solo il suo film del 1986 in cui interpreta un maestro d'armi spagnolo immortale come il suo allievo Chris Lambert, ma è l'... Leggi su corrieredellosport

VanityFairIt : Uno stile unico - SkyTG24 : Buon compleanno Sean Connery: è festa su Sky Cinema Collection - lorie_ra : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani una icona del cinema che non sbiadisce mai #25agosto 1930 nasce Sean Connery, attore e produttore cinem… - BrunelloEnrico : Sean Connery fa 90: (00)7 segreti per cui lo stile di James Bond non muore mai - carlo_magnani : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani una icona del cinema che non sbiadisce mai #25agosto 1930 nasce Sean Connery, attore e produttore cinem… -