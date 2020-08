Scuola verso la riapertura: al via test su insegnanti, bidelli e amministrativi (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – La clessidra è quasi giunta alla fine, anche la Scuola si prepara alla riapertura, dopo un interminabile lockdown e le vacanze estive. Dopo la pubblicazione delle linee guida del Ministero ed in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico fervono i preparativi, in primis l’esigenza di accertamento dello stato di salute del personale scolastico. E così scattano oggi test al tappeto in tutta Italia sul personale della Scuola: dai docenti agli amministrativi, senza tralasciare i bidelli, che dovranno accogliere gli studenti in strutture sanificate e sicure. Disponibili 2 milioni di test appositamente approntati dal commissario straordinario Arcuri. I prelievi però saranno volontari, da effettuarsi presso i medici di ... Leggi su quifinanza

Verso la ripresa della scuola, oggi partono i test sierologici del personale docente e non della Toscana: circa 100mila persone. Boom di prenotazioni: 24mila registrate che hanno già saturato le liste ...

“Domani, lunedi 24 agosto 2020, per la Sabina Universitas è il giorno della verità. A scendere in campo al fianco di studenti e lavoratori l’Ugl Scuola provinciale e nazionale. L’assemblea dei soci si ...

