Scuola, per il ministero il problema degli spazi per la ripresa delle lezioni è quasi risolto: “Criticità notevolmente ridotte” (Di lunedì 24 agosto 2020) I dati non sono ancora pubblici ma al ministero dell’Istruzione sono soddisfatti dei risultati dell’ultimo monitoraggio fatto per rilevare le esigenze di spazi per la ripresa delle attività didattiche. Se il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ribadisce la mancanza di 20mila aule, negli uffici di viale Trastevere pur trincerandosi dietro il silenzio stampa rispetto ai numeri, parlano di un “quadro in continuo miglioramento” e di “criticità notevolmente ridotte”. I presidi nei giorni scorsi avevano ricevuto dal direttore generale Jacopo Greco la richiesta di compilare entro lo scorso 17 agosto alle 12 uno specifico questionario online. Un sondaggio con l’obiettivo di verificare in maniera puntuale le ... Leggi su ilfattoquotidiano

