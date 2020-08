Scudi e mazze da baseball, è guerra urbana tra i pro Trump e Black lives matter a Portland (Video) (Di lunedì 24 agosto 2020) Portland, 24 ago – La cosiddetta «maggioranza silenziosa» non è più tale. Per lo meno non lo è stata sabato scorso a Portland, Oregon, dove centinaia di manifestanti pro Trump si sono radunati per dare sostegno alla polizia e alla campagna di rielezione del tycoon, ingaggiando violenti scontri contro le frange più violente dei sostenitori del Black lives matter. Portland ritorna quindi nuovamente ad essere la città-scenario dove la protesta sociale appare maggiormente polarizzata: da una parte lo strapotere dei movimenti antirazzisti e antifascisti, «coccolati» dalle istituzioni cittadine nonostante le devastazioni e i saccheggi perpetrati da ormai 3 mesi, dall’altra i supporters di ... Leggi su ilprimatonazionale

La UnipolSai è reduce da uno sweep ai danni del Godo con Alessandro Grimaudo e Filippo Agretti sugli scudi e in attesa dell’arrivo di ... in particolare con le mazze che hanno dato qualche segnale di ...