Scossa di Terremoto a Rose, provincia di Cosenza (Di lunedì 24 agosto 2020) Paura nel Sud Italia, esattamente a Rose, comune della provincia di Cosenza: nelle prime luci di stamani avvertita una Scossa di Terremoto. Ancora paura e ansia nel Sud Italia per una potente Scossa di Terremoto. Il sisma è stato registrato nelle prime ore di stamani, poco prima delle 07.00, esattamente alle 06.56. Lo scuotimento terrestre è stato avvertito nella provincia di Cosenza, luogo ove, ultimamente, si stanno concentrando molte delle scosse avvenute nel Sud Italia. Come detto poc'anzi, ad essere colpita non è stata la città ma la provincia stessa: il Terremoto si è fatto sentire a 5 chilometri da Rose, piccolo comune calabro di appena ...

