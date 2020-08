Scongiurata la paura del Napoli: tutti negativi i tamponi effettuati prima del ritiro (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo la positività di Petagna, il timore del Napoli era di trovare nuovi contagiati all'interno della rosa. Leggi su tuttonapoli

Dopo la positività di Petagna, il timore del Napoli era di trovare nuovi contagiati all'interno della rosa. Invece questa mattina sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ieri e infatti il g ...Torna la paura per l'aumento dei casi di Covid-19 in Italia. A preoccupare il governo non è tanto l'entità numerica (479 casi nella giornata di domenica), quanto le modalità di contagio e l'età media, ...