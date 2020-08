Scomparsa di Ferragosto, svolta nel caso di Sabrina: cosa hanno trovato sul pianerottolo di casa (Di lunedì 24 agosto 2020) Continuano le indagini per ricostruire cosa sia accaduto nella notte tra il 14 e il 15 agosto alla 39enne Sabrina Beccalli Scomparsa dalla cittadina di Crema, nel Cremonese. Gli inquirenti stanno concentrando le ricerche nella zona di Vergonzana, il fiume Serio, Salvirola e il canale Vacchelli, dove, in una chiusa, sono state trovate delle scarpe che “con alta probabilità” rendono noto gli investigatori, potrebbero appartenere alla donna. Intanto i Ris hanno rinvenuto tracce di sangue sul pianerottolo dell’appartamento a Crema in cui si sospetta che la donna sia stata uccisa. Il presunto killer Alessandro Pasini è in custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere.



