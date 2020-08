Schira: "Svolta al Chelsea, buone notizie per Milan e Inter" (Di lunedì 24 agosto 2020) "Il Chelsea è al lavoro per vendere Tièmouè Bakayoko e Emerson Palmieri - scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport - Baka è vicino a chiudere con il Milan, mentre l'esterno sinistro è in ... Leggi su sport.virgilio

Ultime Notizie dalla rete : Schira Svolta Schira: "Svolta al Chelsea, buone notizie per Milan e Inter” Virgilio Sport Inter, svolta Emerson Palmieri: il Chelsea apre al prestito. Fissato il riscatto

Importante novità dall’Inghilterra per il mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’esperto Nicolò Schira, la dirigenza del Chelsea ha aperto alla cessione in prestito di Emerson Palmieri. L’i ...

Schira: "Svolta al Chelsea, buone notizie per Milan e Inter”

Presto, però, ci potrebbero essere nuovi sviluppi per due calciatori che da tempo interessano alle milanesi. Lo racconta Nicolò Schira, che su Twitter annuncia una decisione importante da parte del Ch ...

Importante novità dall’Inghilterra per il mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’esperto Nicolò Schira, la dirigenza del Chelsea ha aperto alla cessione in prestito di Emerson Palmieri. L’i ...Presto, però, ci potrebbero essere nuovi sviluppi per due calciatori che da tempo interessano alle milanesi. Lo racconta Nicolò Schira, che su Twitter annuncia una decisione importante da parte del Ch ...