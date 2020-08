Scatta la controffensiva di TikTok: fa causa all’amministrazione Trump per la messa al bando negli Usa (Di lunedì 24 agosto 2020) TikTok va alla guerra (legale). L’applicazione di video, di proprietà della cinese ByteDance, ha annunciato che farà causa all’ amministrazione Trump per l’ordine esecutivo che ne vieta l’uso da settembre negli Stati Uniti. Nell’azione legale TikTok spiega di non rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, come invece affermato dalla Casa Bianca. In un post sul proprio blog, la società mette in evidenza di “non avere altra scelta se non quella di proteggere i suoi diritti, i diritti della sua comunità e dei suoi dipendenti”. “Vietando TikTok senza avere alcun avvertimento e senza la possibilità che si sentita, il decreto viola il processo di protezione del Quinto Emendamento”, aggiunge la ... Leggi su ilfattoquotidiano

