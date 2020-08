Scandalo mascherine, Eco Tech ora fa affari d'oro coi soldi della Regione Lazio (Di lunedì 24 agosto 2020) Lo Scandalo delle mascherine fantasma ordinate alla Eco. Tech. Srl, pagate decine di milioni dalla Regione Lazio e mai giunte a destinazione, non sembra aver complicato la vita alla società di lampadine di Frascati. Che anzi fa affari d'oro. Grazie ai tanti soldi intascati, infatti, la Eco. Tech. Srl sta continuando a comprare e rivendere Dpi e mascherine in tutta Italia come dimostra un documento dell'INAIL scovato da Etruria News. Dal documento dsi evince che il 16 giugno scorso, la Eco. Tech. Srl ha chiesto e ottenuto la validazione dei Dpi di cui è (oggi...) in possesso e che può vendere. Si tratta di semimaschere filtranti, K-01, K-02, Protective ... Leggi su iltempo

