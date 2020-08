Save me too, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 24 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Save me too, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 24 agosto Questa sera, 24 luglio 2020, va in onda l’ultima puntata di Save me too, la seconda stagione della serie tv Save Me ideata da Lennie James a partire dal 2018. La serie è trasmessa su Sky Atlantic e vede il protagonista Nelson detto Nelly Rowe, la cui vita si trasforma quando Jody, la figlia che aveva avuto tredici anni prima, scompare misteriosamente. Sia la prima che la seconda stagione sono composte da sei episodi. Nel cast, oltre al personaggio protagonista, vediamo Suranne Jones interpretare Claire McGory, Stephen Graham interpretare Fabio Melonzola e Jason Flemung interpretare Tam. Ecco quali sono le ... Leggi su tpi

Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Save Me Too, le anticipazioni del finale - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Save Me Too, le anticipazioni del finale - SkyTG24 : Save Me Too, le anticipazioni del finale - labellamariah : HOW ROBERT GONNA SAVE BATMAN LIKE THIS, ZOE AS CATWOMAN IS SERVING TOO TIN THAT DINGY MASK I'M KLGDFKJGDFKJGDFOO G - SkyTG24 : Save Me Too, cos'è successo nel terzo e nel quarto episodio della serie tv -

Ultime Notizie dalla rete : Save too Save Me Too, le anticipazioni del finale Sky Tg24 2x05 Save Me - Episodio 2.05

Al momento non abbiamo una trama per 2x05 - Episodio 2.05 - Save Me Too. Puoi contattarci e inviare la sinossi dell'espidoio per completare la scheda. • Domenica 30 Agosto ore 16:15 su Sky Atlantic • ...

Save Me 3, Lennie James sul futuro della serie

Save Me 3 ci sarà? Ha debuttato lunedì 10 agosto su Sky Atlantic la seconda stagione di Save Me intitolata Save Me Too. Una nuova ricerca disperata per Nelly Rowe (Lennie James), che diversi mesi dopo ...

Al momento non abbiamo una trama per 2x05 - Episodio 2.05 - Save Me Too. Puoi contattarci e inviare la sinossi dell'espidoio per completare la scheda. • Domenica 30 Agosto ore 16:15 su Sky Atlantic • ...Save Me 3 ci sarà? Ha debuttato lunedì 10 agosto su Sky Atlantic la seconda stagione di Save Me intitolata Save Me Too. Una nuova ricerca disperata per Nelly Rowe (Lennie James), che diversi mesi dopo ...