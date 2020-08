Sardine, Santori si sente il nuovo Messia (Di lunedì 24 agosto 2020) 00:00 I contagi salgono e Repubblica scrive la sua fake news sostenendo che la metà si ammalano in vacanza. 01:55 Ranieri Guerra dell’Oms ci dice sul Messaggero che l’Italia è a rischio perché non ci sono sanzioni. 03:40 Il braccio di ferro Musumeci-Viminale sui migranti… 05:40 Favoloso l’editoriale di Vittorio Feltri sulla paura popolare che riprende il libro di Massimiliano Lenzi. 07:17 Alleanza Pd-cinque stelle, i grillini adesso se la prendono pure con Casaleggio. 08:58 Il ministro Patuanelli dice che ci vorrebbe un campo progressista e riformista. Parla come Zingaretti! 09:45 Intervista a Bonomi che accusa politica e Tridico di una cultura anti-industriale. 10:40 Bella l’intervista di Libero a Sabino Cassese. 11:20 Il capo delle Sardine, Mattia Santori, ormai si sente il ... Leggi su nicolaporro

stanzaselvaggia : L‘imbarazzante agiografia di Mattia Santori. Ho scritto questo. - repubblica : Oggi su Rep: ?? Intervista al leader delle Sardine Santori: “Chi vota Sì vuole l’oligarchia. A rischio pluralismo e… - il_pucciarelli : La biografia di Santori, manco fossero i diari della motocicletta, sulla pagina delle 6000 sardine. Il successo evi… - BruceWilkins : RT @KBoot888: Le Sardine lanciano la biografia celebrativa di Mattia Santori. E' stata tutta in 140 caratteri. (@BruceWilkins) - danalloydthomas : Anche #Santori per il #NO al #Referendum. Almeno questo. Ma trovarlo nell'articolo non è facile. -