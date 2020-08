Sardine, la biografia di Santori scatena il web: “Peggio dei baci Perugina” (Di lunedì 24 agosto 2020) Le Sardine hanno pubblicato sul web una breve biografia del loro leader Mattia Santori per rendergli omaggio. Ma il popolo social non ha apprezzato e ha risposto con sprezzante sarcasmo. Le Sardine cominciano a riemergere dalle acque. Non potendosi radunare – per il momento – nelle piazze a causa del divieto di assembramenti per … L'articolo Sardine, la biografia di Santori scatena il web: “Peggio dei baci Perugina” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

AnnalisaChirico : La surreale biografia di Mattia Santori, novello Messia Sardine, già ‘istruttore di frisbee’ che mira a cambiare il… - il_pucciarelli : La biografia di Santori, manco fossero i diari della motocicletta, sulla pagina delle 6000 sardine. Il successo evi… - umbo70 : RT @AnnalisaChirico: La surreale biografia di Mattia Santori, novello Messia Sardine, già ‘istruttore di frisbee’ che mira a cambiare il mo… - romanino48 : RT @AnnalisaChirico: La surreale biografia di Mattia Santori, novello Messia Sardine, già ‘istruttore di frisbee’ che mira a cambiare il mo… - Lucia39134555 : RT @AnnalisaChirico: La surreale biografia di Mattia Santori, novello Messia Sardine, già ‘istruttore di frisbee’ che mira a cambiare il mo… -