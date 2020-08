Sarah Jessica Parker, professione la commessa (nel suo negozio di scarpe) (Di lunedì 24 agosto 2020) Se si parla di scarpe e di New York, è impossibile non immaginare immediatamente alcune delle scene più iconiche della serie tv Sex and The City, in cui Sarah Jessica Parker sfila tra le vie della Grande Mela con le sue iconiche Manolo Blahnik. E, come vi abbiamo anticipato qualche mese fa, è proprio nella sede storica del brand che l’attrice e designer ha aperto il primo store della sua griffe a Manhattan: è al numero 21 della West 54th Street infatti, che l’interprete dell’indimenticabile Carrie Bradshaw ha inaugurato la boutique SJP qualche settimana fa che, oltre a vendere – ovviamente – la sua linea di scarpe, offre un’ampia scelta tra accessori, beachwear e persino prodotti beauty. Leggi su vanityfair

Da sempre camaleontica e piena di sorprese, tuttavia nessuno - forse - si sarebbe mai aspettato di vedere l'attrice nelle vesti di consulente alle vendite. Nella sua stessa boutique Se si parla di sca ...

Chi non ha mai desiderato farsi consigliare un paio di scarpe o un capo d’abbigliamento direttamente dal suo stilista preferito? Se poi la stilista in questione è anche una diva di Hollywood... Succed ...

