Sarà possibile nel futuro un gelo come questo in Italia: mari e laghi ghiacciati. Video Meteo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Video Meteo illustra immagini storiche. Ebbene, nel 1929 ci fu una serie di ondate di gelo di entità storica, con il freddo che rimase soprattutto al Nord Italia ben 2 mesi. Gelarono i maggiori fiumi come il Po, l’Adige. Il mare nella Laguna Veneta. Ci furono ingentissimi danni alle colture, specie di ulivo. La domanda che viene spontanea è se nel futuro avremo ondate di gelo così persistenti. La risposta non la conosce nessuno di noi. Di certo viviamo una fase climatica dove il clima è modellato dalla persistenza dei fenomeni atmosferici. Sarà possibile nel futuro un gelo come questo in ... Leggi su meteogiornale

