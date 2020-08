Santa Maria a Vico, pubblicato il bando per il parcheggio al Borgo Maielli (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico – Il Sindaco Andrea Pirozzi e l’amministrazione comunale informano che, in attuazione della delibera di giunta comunale n. 80 del 22.06.2020, è stata pubblicata la procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio sito nella borgata Maielli. Il progetto punta a ridurre il deficit di spazi per la sosta nella Borgata Maielli e, contemporaneamente, a migliorare il decoro urbano in un luogo oramai noto come “Il Borgo degli Innamorati”. L’importo delle prestazioni da affidare è pari ad € 239.736,62, di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 12.557,12 e manodopera per € 63.390,07. La partecipazione alla gara è riservata agli ... Leggi su anteprima24

Il virus non è mutato e anzi, secondo la professoressa Antonella Mencacci, a capo del laboratorio di Microbiologia del Santa Maria della Misericordia di Perugia, è tornato aggressivo come era mesi fa.

In un messaggio ai giovani riunti a Medjugorie, Francesco scrive che il “Mladifest” offre a tutti voi la possibilità di incontrare Gesù Cristo vivo. “Il grande modello della Chiesa dal cuore giovane, ...

Il virus non è mutato e anzi, secondo la professoressa Antonella Mencacci, a capo del laboratorio di Microbiologia del Santa Maria della Misericordia di Perugia, è tornato aggressivo come era mesi fa.