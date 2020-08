Sanità, sit-in dei privati per il mancato rinnovo del contratto (Di lunedì 24 agosto 2020) Sit-in dei lavoratori della sanità privata all’esterno della prefettura di Napoli per protestare contro la mancata firma della pre-intesa per il rinnovo del contratto di lavoro della sanita’ accreditata. “E’ una scelta scellerata e vergognosa da parte di Aris e Aiop. I lavoratori e le lavoratrici attendono quella firma da 14 anni, i diritti dei lavoratori non vanno in vacanza”, ha spiegato il segretario generale Fp Cgil Salerno, Antonio Capezzuto, che ha partecipato al presidio regionale promosso da Cgil, Cisl e Uil Campania nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta dal comparto per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. “Oggi – ha detto Capezzuto – siamo in presidio a Napoli insieme alle altre categorie della Campania per cercare di far recedere ... Leggi su ildenaro

