Sanità | Luigia Martino lancia la sfida | “Un nuovo ospedale a Capua”

"L'emergenza Coronavirus che stiamo ancora vivendo dimostra come c'è bisogno di strutture ospedaliere. Poli che devono rispondere alle esigenze sanitarie del territorio ed avere al loro interno alte specializzazioni in modo da proseguire nella prevenzione al fenomeno delle migrazioni sanitarie fuori regione". Lo dichiara Luigia Martino, candidata alle elezioni regionali con Italia Viva, nel lanciare la proposta di un nuovo ospedale a Capua, nell'ex campo profughi. "Si tratta – prosegue Martino – di progetto il cui iter era iniziato e che poi si è arenato con la perdita dei fondi del Ministero della Salute per la mancata acquisizione di quell'area, avvenuta solo successivamente. Ora, ...

