Sandro Veronesi apre Città Spettacolo: dalla poesia al premio Strega (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima il trionfo nella kermesse letteraria più importante d’Italia, poi l’arrivo a Benevento per l’incontro con gli appassionati del genere nel giorno dell’esordio di Città Spettacolo. Sandro Veronesi non poteva di certo saltare l’appuntamento, il successo del suo “Il Colibrì”, libro edito da “La Nave di Teseo” che si è aggiudicato il premio Strega (per l’autore è la seconda vittoria), lo ha portato direttamente nel capoluogo sannita per la seconda volta in pochi mesi, dopo l’evento in cui furono annunciati i finalisti dell’edizione 2020 nel teatro Romano. L’incontro con Veronesi si è tenuto in piazza Federico Torre, tra ... Leggi su anteprima24

