Samanta Togni: "Mio marito Mario Russo è bellissimo" (Di lunedì 24 agosto 2020) Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Samanta Togni ha parlato del marito Mario Russo elogiandone anche l'aspetto fisico. La ballerina ex di Ballando con le stelle, che da settembre sarà alla guida di I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli su Rai2, ha definito il consorte "bellissimo" e ha spiegato che "tiene anche al suo fisico tanto che spesso balliamo insieme per allenarci".Soltanto pochi giorni fa, la Togni, mamma di Edoardo Trappetti, nato nel 2001, aveva confessato che "l’incontro con Mario mi ha regalato serenità e ha fatto crescere in me il desiderio di stabilità". 24 agosto 2020 16:16. Leggi su blogo

