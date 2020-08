Salvini, il gesto che spiazza David Parenzo: schiaffo ai criticoni, cosa tira fuori proprio in diretta tv | Guarda (Di lunedì 24 agosto 2020) Matteo Salvini zittisce una volta per tutte chi gli dà del "negazionista". David Parenzo compreso. A In Onda, il programma su La7 condotto con Luca Telese, Parenzo chiede al leader della Lega se manderà o meno sua figlia a scuola con la mascherina: "Io ce l'ho qua - esordisce Salvini che spiazzando tutti, si piega per recuperarla -. Per stare in diretta con voi non ce l'ho, ma la porto come vogliono le regole, ma - prosegue - manderò mia figlia a scuola senza mascherina e plexiglas". L'ex ministro vuole "una spiegazione per cui bambini di 6 anni devono tenere la mascherina in classe. È folle! Fa male tenere la mascherina per sei ore". D'altronde, conclude, "i bambini hanno bisogno di affetto, dell'insegnate che li tiene per mano". ... Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Salvini invita (con tanto di gesto) la polizia ad andarsene dal suo comizio: “Occupatevi di cose più serie di due c… - flavikon : #Salvini ha fatto il gesto di incrociare le mani. È il segnale per @welikeduel : #propagandalive può ricominciare. #inonda - CTaschetta : RT @anubi_matt: #salvinisciacallo invita (con tanto di gesto) la #polizia ad andarsene dal suo comizio Li ha usati anche per rimuovere gli… - LuisaCMoon : RT @anubi_matt: #salvinisciacallo invita (con tanto di gesto) la #polizia ad andarsene dal suo comizio Li ha usati anche per rimuovere gli… - Tranviereincaz1 : RT @anubi_matt: #salvinisciacallo invita (con tanto di gesto) la #polizia ad andarsene dal suo comizio Li ha usati anche per rimuovere gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini gesto Salvini invita (con tanto di gesto) la polizia ad andarsene dal suo comizio: “Occupatevi di cose più… Il Fatto Quotidiano Matteo Salvini a In Onda spiazza David Parenzo: schiaffo ai criticoni, cosa tira fuori proprio in diretta tv

Matteo Salvini zittisce una volta per tutte chi gli dà del "negazionista". David Parenzo compreso. A In Onda, il programma su La7 condotto con Luca Telese, Parenzo chiede al leader della Lega se mande ...

Scene da matrimonio, Landella si 'Lega' a Salvini: il sì tra gli applausi ma la città non gradisce: "Foggia ai foggiani"

"Dopo 26 anni di militanza in Forza Italia, purtroppo, sono costretto a lasciare questo partito perché dopo l'ennesima umiliazione non posso continuare a subire le angherie di una classe dirigente che ...

Matteo Salvini zittisce una volta per tutte chi gli dà del "negazionista". David Parenzo compreso. A In Onda, il programma su La7 condotto con Luca Telese, Parenzo chiede al leader della Lega se mande ..."Dopo 26 anni di militanza in Forza Italia, purtroppo, sono costretto a lasciare questo partito perché dopo l'ennesima umiliazione non posso continuare a subire le angherie di una classe dirigente che ...