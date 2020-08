Salvini che si indigna per Berizzi e il nubifragio di Verona è lo stesso dei migranti dopo Palermo allagata? (Di lunedì 24 agosto 2020) Matteo Salvini ha pubblicato da poco un post su Facebook per criticare il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi che ha creato molte polemiche per un suo tweet sul nubifragio di Verona e certi “nazifascisti e razzisti” che abitano in città. Il Capitano ha tirato fuori dal frigo tutta l’indignazione che gli è avanzata dal weekend. Ma non si ricorda quando ha fatto propaganda sui migranti dopo la pioggia che ha allagato Palermo? Salvini che si indigna per Berizzi e il nubifragio di Verona è lo stesso dei migranti dopo Palermo ... Leggi su nextquotidiano

lucianonobili : C’è una destra sovranista guidata da Salvini e Meloni e un PD che rinuncia al suo dna riformista e si consegna al M… - pietroraffa : A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Sono già passati 353 giorni dall'inse… - LegaSalvini : #SALVINI: #MUSUMECI E' UN UOMO LIBERO CHE HA DETTO NO A IMMIGRATI CLANDESTINI IN SICILIA - Furiolos : RT @AlbertoLetizia2: #Salvini e la meteorologia: se un nubifragio allaga #Palermo, è colpa del sindaco che pensa solo ai #migranti. Se succ… - mamelettrico : RT @LegaSalvini: TV > La7 | Dario Galli, Deputato Lega - Salvini Premier > LUNEDÌ 24 AGOSTO | ore 12:00 | 'L'Aria che Tira Estate' | Hashta… -