Salvini: ‘A Lampedusa i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il Covid nelle loro regioni’. Prefettura smentisce: ‘Positivi isolati’ (Di lunedì 24 agosto 2020) Una “sparata” che ha costretto la Prefettura di Agrigento a una smentita chiara e secca e provocato l’ira del sindaco Totò Martello e la presa di posizione del ministro Giuseppe Provenzano. Matteo Salvini fa campagna elettorale su coronavirus e migranti, andando contro i dati diffusi e ribaditi dagli esperti, tra cui il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, sui contagi di chi arriva sulle coste italiane. Da Crotone, il leader della Lega sostiene che “non è normale” che a Lampedusa i migranti “vanno in mezzo a turisti milanesi, bolognesi, calabresi e poi portano il Covid in Calabria a Milano e a Roma. Non è normale”. Chi sbarca, è la tesi dell’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : ??EMERGENZA SICILIA, ALTRI 58 CLANDESTINI POSITIVI ?? Salvini: “Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le… - fanpage : La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - matteosalvinimi : #Salvini: Il 3 ottobre sarò in Tribunale a Catania per una battaglia per il mio Paese. Nella notte sono sbarcati al… - romanannamaria : RT @fanpage: La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - AntonioAmmendo4 : Salvini ha rilanciato la bufala dei #migranti contagiati a #Lampedusa che camminano tra i turisti. Nulla di più fal… -