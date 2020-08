Salerno, tornano gli spettacoli del Teatro Municipale Giuseppe Verdi (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dopo l’eccellente debutto con Le più belle arie liriche e la Magia della canzone Napoletana ( spettacolo che sarà replicato il prossimo 31 agosto) tornano gli spettacoli del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno nell’incantevole scenario del Quadriportico del Duomo di Salerno. Doppio appuntamento martedì 25 agosto e sabato 29 agosto con il maestro Daniel Oren che dirigerà l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno in due concerti arricchiti dal sublime violoncello di Kian Soltani e dal magico violino di Vadin Repin. Prosegue la programmazione del Massimo Cittadino sotto le stelle. Il ... Leggi su anteprima24

lorenzopaci2001 : #Lazio : tornano dal prestito alla #Salernitana diversi giocatori,la maggior parte di loro resterà a #Salerno mentr… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno tornano

anteprima24.it

Dopo il doppio blitz di Mondragone nel mese scorso si rivedrà domani a Napoli il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Si tratterà di una full immersion in Campania divisa in almeno dodici tappe. Si c ...Non solo elezioni regionali e referendum. Il prossimo 20 e 21 settembre, in provincia di Salerno, si voterà anche per il rinnovo di 21 amministrazioni comunali: in quattro (con popolazione superiore a ...