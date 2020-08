Salerno, guerra social sul contagio dell’assessore Loffredo (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDiventa anche scontro politico, con post di botta e risposta sui social, il contagio da coronavirus dell’assessore comunale al commercio Dario Loffredo, di rientro da una vacanza in Sardegna. Il primo a sferrare un colpo è il candidato alla presidenza per il centro destra, Stefano Caldoro : “De Luca dice che la Regione Campania è stata la prima a fare i controlli agli arrivi dalla Sardegna (cosa non vera) ma nemmeno il suo assessore di Salerno è stato controllato. È poi andato a Palinuro dove ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini. Con De Luca solo annunci e caos totale: con lui la situazione è fuori controllo”. La prima risposta arriva dal diretto interessato che accusa Caldoro di mentire. “Il Candidato alla Presidenza ... Leggi su anteprima24

alycecappellaio : RT @quartapresenza: @alycecappellaio - quartapresenza : @alycecappellaio - myriam_salerno : RT @marioafrica: Colombia: come evitare la ripresa della guerra. Di #GianniLabella su @Avvenire_Nei -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno guerra Rapine con armi da guerra, in nove a processo a Nocera Il Mattino Coronavirus in Italia, ultime notizie. Scuola, vertice Conte con ministri e Arcuri, 953 nuovi casi e 4 morti nell’ultimo giorno

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a preoccupare l’aumento dei contagi di Coronavirus in Italia: l’ultimo bollettino conta 757 nuovi positivi e 4 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 ne ...

L’allarme Oms: “L’Italia rafforzi controlli e sanzioni, rischiamo 4000 casi al giorno”

L’allarme arriva direttamente dall’Organizzazione mondiale della Sanità. A lanciarlo – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è il professor Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms: «La grande m ...

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a preoccupare l’aumento dei contagi di Coronavirus in Italia: l’ultimo bollettino conta 757 nuovi positivi e 4 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 ne ...L’allarme arriva direttamente dall’Organizzazione mondiale della Sanità. A lanciarlo – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è il professor Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms: «La grande m ...