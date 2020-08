Saccheggi e auto incendiate, la tifoseria “multietnica” del Psg devasta ancora Parigi (Video) (Di lunedì 24 agosto 2020) Parigi, 24 ago – Ormai è una prassi consolidata. Non importa che vinca o che perda: quando il Psg gioca una partita di un certo rilievo si assiste puntualmente alla devastazione per le vie di Parigi. Questa volta la scusa per spaccare tutto è stata la sconfitta del Paris Saint-Germain in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ma meno di una settimana fa le stesse scene erano seguite alla vittoria in semifinale contro il Lipsia. Ieri sera gli scontri sono iniziati subito dopo il fischio finale in prossimità dello stadio Parco dei Principi e sugli Champs-Elysées, i luoghi principali dove i tifosi si erano radunati per assistere alla partita. Una notte di incidenti – Video 148 arresti Dopo i primi attacchi contro la polizia (contro gli agenti sono stati sparati ... Leggi su ilprimatonazionale

