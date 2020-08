Roman Polanski trascina l'Academy in tribunale dopo l'espulsione "da Oscar" (Di lunedì 24 agosto 2020) I legali di Roman Polanski torneranno domani in tribunale per discutere l'eventuale irregolarità della sua espulsione dall'Academy. Roman Polanski sta continuando la sua protesta nei confronti dell'Academy per colpa della sua espulsione annunciata nel 2018 e il regista è pronto ad andare domani in tribunale. Secondo i suoi avvocati, il regista è assolutamente convinto di non aver avuto la possibilità di un processo prima di arrivare alla decisione. Il filmmaker non torna negli Stati Uniti dal 1978 e non lo farà nemmeno ora, ma il suo caso verrà portato davanti alla corte dall'avvocato Harland Braun. Il legale sostiene che l'Academy non abbia seguito il ... Leggi su movieplayer

ReinfriedMarass : RT @IsabellaCesarin: Era di agosto - Nato il 18: Roman Polanski. #RomanPolanski #Culdesac #FrançoiseDorléac - ronandchandler : Ho sbagliato sono 18* Per chi non avesse voglia di vedere il video vi riporto i nomi più importanti (siccome alcune… - ComunediThiene : Cinema in aperta città: 21, 22 e 23 agosto ore 21 Parco di Villa Fabris a Thiene - IL PRINCIPE DIMENTICATO regia d… - mrshevrondalee : @bestiavdiSatana - sinkintea : @mrshevrondalee e qui la lista di chi si è “pentito” e scusato (ora ho finito) -