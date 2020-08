Roma: “noi la mascherina non la mettiamo” Botte a poliziotti e giornalisti (Di lunedì 24 agosto 2020) I ‘negazionisti’ di Ponte Milvio e Trastevere hanno aggredito a Roma sia la Polizia municipale che i carabinieri e non hanno risparmiato i giornalisti. Al grido di Noi la mascherina non la mettiamo, tre ragazzi dai 20 ai 25 anni a ponte Milvio, una delle zone più frequentate della movida Romana, hanno sfidato forze dell’ordine e giornalisti. I tre hanno aggredito prima solo a parole e poi con le mani, i vigili che intimavano loro l’obbligo della mascherina dopo le 18. I giovani sono stati denunciati per rissa, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e due poliziotti sono finiti in ospedale. Presi di mira anche alcuni fotografi che a ponte Milvio stavano facendo un servizio sui controlli e gli ... Leggi su chenews

Corriere : «Noi le mascherine non le metteremo mai». E botte ai vigili - AAlciato : Quelli che godono perché l’Inter ha perso. Quelli che tifavano contro l’Atalanta. Quelli che esultano per Juventus,… - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, un infermiere: “Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c’è Covid” - Paroledipaola : RT @alby61: @repubblica Allora tutti i tuoi amici che hai portato a Roma nei palazzi, pagati da noi, votano NO Il fotografo personale da 35… - Amaro57024721 : RT @ultimenotizie: «Noi la #mascherina non la mettiamo». Così tre ragazzi dai 20 ai 25 anni la notte tra venerdì e sabato a ponte Milvio (… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma “noi Speranza: “La fase dei blocchi è superata Il governo non poteva chiudere tutto anche d’estate” Rep