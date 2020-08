Roma, inseguite da un branco di cinghiali: terrore per mamma e figlia (Di lunedì 24 agosto 2020) Alcuni cittadini disperati e costretti a vivere con cumuli di rifiuti e cassonetti stracolmi ci avevano inviato – già qualche giorno fa – delle segnalazioni con tanto di foto che parlavano da sole. Oggi si torna sul problema del ritiro della spazzatura a Roma. Siamo in zona Cinquina e a scriverci è Simona R., una residente portavoce di 196 famiglie esasperate. I cittadini, ricordiamo, si sono rivolti ad un avvocato per fare ricorso contro l’AMA. Odore acre e insopportabile, cumuli di rifiuti che attirano cinghiali e volpi. ‘Ero a cena da amici con mia figlia, mentre tornavamo alla macchina siamo state inseguite da un branco di cinghiali. Ho il terrore – ci racconta Simona – le gambe mi tremano ancora. Non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma, inseguite da un branco di cinghiali: terrore per mamma e figlia

