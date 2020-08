Roma, incendio vicino l'Aniene: il vento causa altri due roghi (Di lunedì 24 agosto 2020) Paura a Roma per un incendio che si è sviluppato a pochi metri di distanza dai palazzi nel quartiere di Montesacro . Le fiamme, originatesi nella vegetazione a ridosso delle rive del fiume Aniene , si ... Leggi su leggo

emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - SkyTG24 : Incendio a #Roma, fiamme vicino alle case a Montesacro - forestale82 : RT @emergenzavvf: #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto #incen… - glennascaul : RT @MercurioPsi: #Roma - Oggi diversi bus guasti fermi in giro per la città, e il 19° autobus andato a fuoco ?? da inizio anno. Era un mezz… - leggoit : Roma, incendio vicino l'Aniene: il vento causa altri due roghi. LE FOTO -