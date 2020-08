Roma, enorme incendio al Parco dell’Aniene: vigili del fuoco e protezione civile al lavoro, nube di fumo sul III Municipio (Di lunedì 24 agosto 2020) Ennesimo incendio nella Capitale: nella tarda mattinata di oggi, 24 agosto, le fiamme sono divampate nel Parco dell’Aniene, intorno alle ore 12:00. L’incendio ha colpito la zona alle spalle del Ponte Nomentano, all’altezza di via Monte Nevoso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e moduli della protezione civile. Una nube di fumo è visibile in tutto il III Municipio. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso. (Foto Nsa Roma Nord – protezione civile) Roma, enorme incendio al Parco dell’Aniene: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, enorme incendio al Parco dell’Aniene: vigili del fuoco e protezione civile al lavoro, nube di fumo sul III Mu… - torbangla : @Happy4Trigger @kryptondaddy @agabriele @indiepatico @missNormaJane @DrManq @Milestemplaris @quisazzo… - AlonzoPeppino : RT @soniabetz1: 'caro' @nzingaretti fino a prova contraria il problema per Roma siete stati voi e la DX,nn certo la Raggi che si è ritrovat… - LucaInsanguine : @ASRomaFemminile Allenatrice non preparata. Nonostante la enorme superiorità della Roma ci hanno dominati sul piano… - eliomenna57 : RT @soniabetz1: 'caro' @nzingaretti fino a prova contraria il problema per Roma siete stati voi e la DX,nn certo la Raggi che si è ritrovat… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma enorme Covid, panico a Roma Nord: «Enorme crescita dei test al drive-in» Corriere della Sera Migranti, Musumeci: “Salute è competenza della Regione”. Viminale ribatte: “È priorità dello Stato”

"Ognuno ha le proprie competenze, si tratta solo di farle valere": così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, commenta l'ordinanza regionale con la quale intende sgomberare i centri di accogli ...

Maltempo: Gelmini (FI), solidarietà a Veneto sia immediata e concreta

Roma, 24 ago 13:05 - (Agenzia Nova) - Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "le bombe di acqua e grandine a Verona, Padova, Vicenza e in tutto il Ven ...

"Ognuno ha le proprie competenze, si tratta solo di farle valere": così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, commenta l'ordinanza regionale con la quale intende sgomberare i centri di accogli ...Roma, 24 ago 13:05 - (Agenzia Nova) - Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "le bombe di acqua e grandine a Verona, Padova, Vicenza e in tutto il Ven ...