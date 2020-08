Roma, controlli nelle stazioni, 3 arresti e 10 denunce: ecco l’esito di tutte le attività (Di lunedì 24 agosto 2020) 6.109 persone identificate, 3 persone arrestate, 10 denunciate in stato di libertà, 474 le pattuglie impegnate in stazione, 1 contravvenzione amministrativa elevata. Questo è il bilancio dell’attività del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Lazio, in ambito regionale; In particolare: Due “writers”, un italiano ed un polacco di 23 e 19 anni, nella notte del 17 agosto, sono stati sorpresi da una guardia giurata mentre imbrattavano uno dei treni in sosta nello scalo ferroviario di Roma Ostiense. Immediatamente allertata, la Polizia Ferroviaria ha bloccato i due soggetti, che hanno tentato di darsi alla fuga scavalcando la recinzione perimetrale. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per deturpamento e imbrattamento aggravati, poiché commessi su un mezzo di trasporto pubblico, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

