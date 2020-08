Rita dalla Chiesa, la rabbia cv chi ha “infettato”la Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) Il caso regione Sardegna divenuta a causa dei tanti turisti che hanno deciso di trascorrere le vacanze nell’isola sede di numerosi contagi, per tutti d’origine esterna al territorio, sta facendo molto parlare. Cosa sia veramente successo sull’isola per dare vita a cosi tanti contagi, non è stato ancora compreso, ma di certo l’isola per mesi Covid free sta vivendo un momento difficile. A schierarsi dalla parte della Sardegna Rita dalla Chiesa che su Twitter ha condannato i tanti, troppi, visitatori che hanno reso l’isola “infetta”. Secondo l’ex conduttrice di Forum la superficialità e il non rispetto dei turisti ha creato una situazione che era possibile evitare con una maggiore accortezza e rispetto dello ... Leggi su quotidianpost

HuffPostItalia : Rita Dalla Chiesa: 'Basta aggredire la Sardegna, siete andati tutti lì perché sapevate che era 'pulita'. E ora l'av… - Adnkronos : Rita #DallaChiesa: 'Basta aggredire la #Sardegna, lì #virus non c'era e l'avete infettata voi'… - UnioneSarda : #Sardegna - @ritadallachiesa: 'Basta aggredire l'Isola, l'avete infettata voi con la vostra incoscienza' - QuotidianPost : Rita dalla Chiesa, la rabbia cv chi ha “infettato”la Sardegna - rita_severini : @AlessiaMorani Io vedo la differenza politica tra un servo e un uomo libero che volete imbavagliare. Constatare che… -